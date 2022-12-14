Мороз и солнце: в Новосибирск снова придут похолодание до -31

В Новосибирск снова придут холода. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

14 декабря в Новосибирске снова придут морозы до -31. Холода компенсируются солнцем, которое будет светить весь день.

— Ночью температура опустится -26…-28 градусов, в пригороде — -29…-31. Днем -24…-26. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили синоптики.

В Новосибирской области температура ночью опустится до -29, -34 градусов, днем — до -22…-27 градусов. Будет преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег.

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