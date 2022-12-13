Врач пояснил новосибирцам, как оказать первую помощь человеку, пострадавшему от удара током. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хирург Дмитрий Малыхин рассказал, как помочь пострадавшему от удара током. В первую очередь такому человеку нужно вызвать бригаду медиков. А уже потом проверить, не находится ли пострадавший под напряжением. В тот же момент прикасаться к ударенному током запрещено. Ведь он мог упасть на оголенный провод.

– Осмотритесь, поищите источник опасности, можно ли его обесточить безопасным образом, не касайтесь даже обрезиненных проводов голыми руками, возьмите какую-нибудь сухую палку, ветку, кусок резины, — рассказал хирург NEWS.ru.

После того, как вы осмотрите человека, его нужно оттащить от места ЧП, не затрагивая голую кожу и мокрую одежду. После чего необходимо оценить, дышит ли человек. Уже после этого можно реанимировать.

По словам хирурга, речь идет об искусственном дыхании, массаже сердца. Также нужно найти ожоги, как правило это две точки.

– Приложите к ним сухие и стерильные бинты, салфетки. Также рекомендуется положить пострадавшего так, чтобы ноги оказались чуть выше грудины, так вы увеличите приток крови к сердцу и поможете его запустить заново, — добавил медик.

Повреждения, пояснил врач, хорошо заметны на местах контакта. Они похожи на покраснения, небольшие пятна. Однако внутренние травмы от удара током куда серьезнее, дополнил Малыхин. Разряд пронизывает тело насквозь, сжигая буквально все на своем пути.

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