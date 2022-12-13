В Новосибирске сотрудник ГИБДД помог рожающей женщине добраться до больницы

В Новосибирске сотрудник Госавтоинспекции сопроводил в больницу женщину, у которой начались роды. Фото: ГУ МВД России по НСО
В Новосибирске сотрудник Госавтоинспекции сопроводил в больницу женщину, у которой начались роды. Об этом рассказали в ГУ МВД России по НСО.
История произошла в понедельник, 12 декабря. Ее героем стал капитан полиции Денис Петрюк.
Примерно в 9 часов утра к стражу правопорядка обратился водитель автомобиля «Ниссан». Мужчина сообщил, что его жена рожает и ей срочно нужно в больницу.
Капитан полиции согласился помочь – Денис решил сопроводить машину с роженицей до медучреждения. Он включил мигалки и спецсигнал на служебном авто и благодаря этому обеспечил беспрепятственный проезд до больницы.
− Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейского роженица была доставлена в медицинское учреждение и передана врачам для оказания необходимой помощи, − рассказали в МВД.
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