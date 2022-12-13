В Новосибирске сотрудник ГИБДД помог рожающей женщине добраться до больницы

В Новосибирске сотрудник Госавтоинспекции сопроводил в больницу женщину, у которой начались роды. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске сотрудник Госавтоинспекции сопроводил в больницу женщину, у которой начались роды. Об этом рассказали в ГУ МВД России по НСО.

История произошла в понедельник, 12 декабря. Ее героем стал капитан полиции Денис Петрюк.

Примерно в 9 часов утра к стражу правопорядка обратился водитель автомобиля «Ниссан». Мужчина сообщил, что его жена рожает и ей срочно нужно в больницу.

Капитан полиции согласился помочь – Денис решил сопроводить машину с роженицей до медучреждения. Он включил мигалки и спецсигнал на служебном авто и благодаря этому обеспечил беспрепятственный проезд до больницы.

− Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейского роженица была доставлена в медицинское учреждение и передана врачам для оказания необходимой помощи, − рассказали в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber