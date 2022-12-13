В Новосибирске около Нижней Ельцовки перевернулась иномарка. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске около Нижней Ельцовки перевернулась иномарка. ДТП случилось во вторник, 13 декабря.

— В Новосибирске, недалеко от остановки «Нижняя Ельцовка», за пределами трассы лежит перевёртыш, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали.

Сегодня в Новосибирской области также произошло ДТП с тремя фурами. Грузовики столкнулись между поселками Безменово и Отважный. Как рассказали очевидцы, рядом эвакуатор также грузил разбитую легковушку.

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