В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП с фурами под Новосибирском

Подробности ДТП с фурами под Новосибирском раскрыли в Госавтоинспекции. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Подробности ДТП с фурами под Новосибирском раскрыли в Госавтоинспекции. Напомним, авария произошла вечером 13 декабря.

Как рассказывали в соцсетях, два большегруза столкнулись между поселками Безменово и Отважный. Еще одну фуру заметили в кювете недалеко от места первого ДТП.

В Госавтоинспекции Новосибирска прокомментировали первую аварию. Они рассказали, что МАЗ с полуприцепом ехал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт». На 115 километре трассы водитель вылетел на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

− Оба водителя были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу, − сообщили в Госавтоинспекции.

На данном участке организовали реверсивное движение. К шести часам вечера движение полностью восстановили.

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