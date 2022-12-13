В Новосибирской области столкнулись три фуры. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области столкнулись три фуры. ДТП случилось вечером во вторник, 13 декабря.
— Примерно в 17:00, между поселками Безменово и Отважный столкнулись две фуры. Через 200 метров от этой аварии грузили на эвакуатор легковой автомобиль с разбитым передом, а рядом в кювете стояла уже третья фура, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
О пострадавших очевидцы не сообщали. Госавтоинспекция аварию пока не прокомментировала.
Напомним, накануне под Новосибирском случилось жесткое ДТП с двумя фурами и легковушкой.
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