Эмблему Новосибирского метрополитена установили на фасаде станции «Спортивная»

На фасаде станции «Спортивная» установили эмблему Новосибирского метрополитена. Фото: СпецТрансСтрой

На фасаде станции «Спортивная» установили эмблему Новосибирского метрополитена. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

«Спортивная» стала 14-той станцией метро с таким знаком. Эмблему смонтировали над входом в подземку со стороны нового ЛДС.

− На «Спортивной» также установлены пять из пяти вывесок с названием станции, − отметили в компании.

Буква М сделана в стилистике логотипа Новосибирского метрополитена. В эмблеме используются цвета флага столицы Сибири. Белый символизирует чистоту и свободу, красный – это традиционный символ метро в России. Зеленый цвет указывает на экологичность, ведь метро является самым чистым видом общественного транспорта. Синий – это волны Оби, берега которой соединены благодаря подземке.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции метро «Спортивная» монтируют 48 турникетов.

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