Прокуратура внесла представление правительству Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура внесла представление региональному правительству. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области прокуратура внесла представление региональному правительству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила, как в регионе реализуют заключенные с инвесторами соглашения. Речь идет о создании и эксплуатации социально-значимых объектов – школ, больниц, поликлиник.

− Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, − подчеркнули в ведомстве.

Более того, условия подобных соглашений не дают властям возможности держать ситуацию под контролем. Ведь часто бывает так, что сроки строительства объектов подрядчики срывают.

Прокурор Новосибирской области потребовал от правительства заняться разработкой механизма контроля за деятельностью инвесторов. В нем должна быть предусмотрена ответственность за нарушение сроков возведения соцобъектов.

Встал вопрос о том, чтобы привлечь виновных должностных лиц из правительства к дисциплинарной ответственности. Представление еще находится на рассмотрении.

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