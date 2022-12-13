Пробки в Новосибирске вечером 13 декабря 2022 года сковали оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске вечером 13 декабря 2022 года сковали оба берега. Согласно данным портала 2ГИС, загруженность дорог составила 9 баллов.

На правом берегу традиционно трудно проехать на Фабричной, Большевистской, Восходе, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Ипподромской, Красному проспекту, Военной, Вокзальной магистрали, Семьи Шамшиных, Нарымской, Дуси Ковальчук, Гоголя, Писарева и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Блюхера, Котовского, проезд Энергетиков, Станционная, Ватутина, Титова, Пархоменко, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега и по Октябрьскому мосту в обе стороны.

Застрявшие в пробках новосибирцы, тем временем, развлекаются шутками в комментариях 2ГИС:

— Поменяюсь машинами с тем, кто ближе к светофору.

— Снег выпал — город встал.

— Девушки, давайте знакомиться, пока стоим, — пишут люди.

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