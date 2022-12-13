Пробки в Новосибирске вечером 13 декабря 2022 года сковали оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске вечером 13 декабря 2022 года сковали оба берега. Согласно данным портала 2ГИС, загруженность дорог составила 9 баллов.
На правом берегу традиционно трудно проехать на Фабричной, Большевистской, Восходе, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Ипподромской, Красному проспекту, Военной, Вокзальной магистрали, Семьи Шамшиных, Нарымской, Дуси Ковальчук, Гоголя, Писарева и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Блюхера, Котовского, проезд Энергетиков, Станционная, Ватутина, Титова, Пархоменко, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега и по Октябрьскому мосту в обе стороны.
Застрявшие в пробках новосибирцы, тем временем, развлекаются шутками в комментариях 2ГИС:
— Поменяюсь машинами с тем, кто ближе к светофору.
— Снег выпал — город встал.
— Девушки, давайте знакомиться, пока стоим, — пишут люди.
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