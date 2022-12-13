В районе станции Искитим под Новосибирском поезд сбил 67-летнего пенсионера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе станции Искитим под Новосибирском поезд сбил 67-летнего пенсионера. ЧП случилось вечером в понедельник, 12 декабря.

— Машинист поезда, ехавшего из Новосибирска в Черепаново, увидел пешехода вблизи путей. На звуковые сигналы локомотива он не отреагировал. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось, — сообщили в УТ МВД по Новосибирской области.

Пострадавшего пенсионера доставили на скорой в больницу. У него диагностировали перелом ноги. Как выяснили транспортные полицейские, мужчина решил перейти через пути в неположенном месте, чтобы сократить дорогу, возвращаясь домой. И когда увидел приближающийся поезд, не успел отойти.

По данному факту проводится проверка.

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