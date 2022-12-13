У горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области появилась огромная воронка: безопасно ли там кататься

Огромная воронка образовалась в поселке «Шерегеш» на улице Первомайской. Фото: стоп-кадр из видео / Открытый город

Огромная воронка образовалась в поселке «Шерегеш» на улице Первомайской. В этом же ПГТ расположен популярный горнолыжный комплекс. Возникает вопрос – существует ли какая-то опасность для туристов, в том числе новосибирцев, которые сейчас там отдыхают. КП-Новосибирск нашла ответ на этот вопрос.

Как сообщили в администрации Таштагольского района Кемеровской области, обвал грунта произошел между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем» 12 декабря. На место происшествия сразу же выехали местные власти.

− Дороги и жилые дома не повреждены. Пострадавших нет, − заявили в администрации.

Основную дорогу пришлось перекрыть. На период обследования местности ограничили движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш». Провал в дальнейшем засыплют, чтобы сохранить облик поселка.

А теперь давайте разберемся – как далеко место ЧП находится от горнолыжного курорта. По данным «Яндекс.Карты», от Первомайской улицы до комплекса ехать 18 минут на машине. На общественном транспорте в несколько раз дольше – около часа.

От места ЧП до горнолыжного курорта ехать 18 минут на машине. Фото: ЯндексКарты

То есть можно сделать вывод, что отдыхающие находятся в безопасности. Это предположение подтвердила представитель одной из туристических компаний.

− Место обвала находится очень далеко от самой горы. Никакой опасности для туристов нет, − рассказали КП-Новосибирск в турфирме. – Та зона, где произошел обвал, не туристическая.

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