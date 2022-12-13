«Главное - успели выжить»: полицейские спасли сибирячку в горящем автомобиле в Новосибирской области

Сотрудники ДПС перекрыли дорогу, а полицейский (в центре) тушил автомобиль. Фото: Предоставлено отделом ГИБДД по Татарскому району

В Новосибирской области сотрудники ДПС спасли сибирячку, у которой загорелся автомобиль на трассе. ЧП произошло днем 8 декабря в городе Татарске.

- Хочу выразить огромную благодарность сотруднику полиции, Казакову Сергею Александровичу. Он не проехал мимо и помог мне в беде. В тот день произошло замыкание в электропроводке, и загорелся автомобиль. Главное - все успели выжить. Отдельная благодарность сотрудникам ДПС, которые мне помогли в данной ситуации, - написала Оксана Дворко в сообществе «Татарск -Online».

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области подтвердили — сотрудники ДПС оказали помощь сибирячке, попавшей в беду.

- 8 декабря поступило сообщение в дежурную часть с улицы Ленина, 53. Инспекторы ДПС, Сергей Костяев и Никита Бондаренко, прибыли на место пожара и перекрыли дорогу, обеспечив безопасность дорожного движения. Водитель Сергей Казаков тушил автомобиль «ВАЗ 2110», - сообщили КП-Новосибирск в отделе ГИБДД по Татарскому району.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что подготовят материалы к поощрению сотрудников полиции.

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