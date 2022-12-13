В мэрии рассказали подробности гибели мужчины при взрыве гаража в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назвали возможную причину гибели мужчины при взрыве в гаражном кооперативе «Линейщик». Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В мэрии Новосибирска рассказали подробности взрыва в гаражном кооперативе «Линейщик», где погиб мужчина. Напомним, ЧП случилось 10 декабря. По предварительной версии — рванул газовый баллон.

— Одна из причин — машина, стоявшая в этом гараже. У нее был газовый баллон, а хозяин долгое время не приходил: то ли лежал в больнице, то ли недавно выписался. В тот день они с семьей собирались поехать по магазинам. И как только он зашел в гараж — случился взрыв, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин.

Напомним, взрыв произошел 10 декабря в гаражном кооперативе «Литейщик». Ударная волна в щепки разнесла три гаража и 4 автомобиля. Пострадали около 10 человек, через 15 часов после взрыва был найден погибшим владелец бокса. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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