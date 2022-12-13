В Новосибирске начали судить рабочего, который убил друга на остановке

В Новосибирске 27-летнего парня подозревают в убийстве знакомого. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске судят 27-летнего рабочего за убийство друга из ревности. Трагедия произошла утром 14 сентября 2022 года на остановке «Завод Сибиар».

По данным следствия, 27-летний Олег* поджидал 31-летнего Кирилла* возле работы, а затем подошел к нему на остановке. Между ними вспыхнула ссора, и 27-летний мужчина достал нож. Он пять раз ударил оппонента в грудь и скрылся. 31-летний друг скончался на месте.

Конфликт возник на почве ревности, сообщили тогда в прокуратуре. Олег* дружил с Кириллом* с 2010 года, вместе они работали на одном заводе. Однако за три месяца до убийства девушка Олега* начала тайно встречаться с потерпевшим, в августе забрала ребенка и сбежала от парня. Как оказалось, она переехала к Кириллу*.

- Сегодня мы огласили обвинительное заключение в убийстве. Подсудимый признал вину, показания согласился давать после исследования доказательств по делу. Не судим, имеет малолетнего ребенка, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Татьяна Мильбергер.

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