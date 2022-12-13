Мать сбитого депутатом в Татарске мальчика не явилась в суд

Мама 6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, не явилась на суд. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мама 6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, не явилась на суд. Заседание должно было состояться во вторник, 13 декабря.

— В судебном заседании защитником обвиняемого было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с неявкой потерпевшего и его законного представителя, прокурор ходатайство поддержал, — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Заседание перенесли на 23 декабря 2022 года.

Напомним, случилось ЧП в конце октября этого года: Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места ДТП. К счастью, мальчик выжил, но получил сотрясение, перелом седалищной кости и ушибы. А виновник аварии вскоре сам сдался в полицию. После аварии у Мамонтова забрали мандат, водительские права, а также членство в партии. Он уже выплатил матери пострадавшего ребенка компенсацию в миллион рублей, а судить его будут по уголовной статье об оставлении ребенка в опасности.

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