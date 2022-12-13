Художественный совет разрешил оставить мурал с врачом в центре Новосибирска

Мурал написал на стене дома в центре Новосибирска художник из Мексики. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave

Художественный совет Новосибирска вынес решение по муралу с врачом на улице Фрунзе, 4. Напомним, гигантское панно, написанное мексиканским художником еще в сентябре, хотели снести. Выяснилось, что оно не было согласованно с муниципалитетом. Но на защиту картины встали и горожане, и чиновники.

— Художественный совет согласовал мурал мексиканского художника на Фрунзе, 4, — написала в своем телеграм-канале вице мэр города и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Так что, трогательный портрет врача, держащего в ладонях золотое сердце, останется на своем месте.

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