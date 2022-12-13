В Новосибирске 151 дом на правом берегу остался без отопления

Жители 151 дома на правом берегу Новосибирска остались без тепла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 декабря, жители 151 дома на правом берегу Новосибирска остались без тепла. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Отопление пропало на улицах Аэропорт и Декабристов. Причина – возникновение двух дефектов на теплосетях.

В зоне отключения оказались 110 жилых домов на улице Аэропорт и еще 41 – на Декабристов. В первом случае работы планируют завершить до 19:00 13 декабря, во втором – до 22:00.

− Работы идут в графике, все необходимые материалы и техника – в наличии, − уточнили в СГК.

В компании отметили, что сегодня за окном -12 градусов. В ближайшие дни придут морозы до -31 градуса. Поэтому цель коммунальщиков – успеть закончить ремонт до похолодания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber