В Новосибирске 151 дом на правом берегу остался без отопления

Жители 151 дома на правом берегу Новосибирска остались без тепла.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 13 декабря, жители 151 дома на правом берегу Новосибирска остались без тепла. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Отопление пропало на улицах Аэропорт и Декабристов. Причина – возникновение двух дефектов на теплосетях.
В зоне отключения оказались 110 жилых домов на улице Аэропорт и еще 41 – на Декабристов. В первом случае работы планируют завершить до 19:00 13 декабря, во втором – до 22:00.
− Работы идут в графике, все необходимые материалы и техника – в наличии, − уточнили в СГК.
В компании отметили, что сегодня за окном -12 градусов. В ближайшие дни придут морозы до -31 градуса. Поэтому цель коммунальщиков – успеть закончить ремонт до похолодания.
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