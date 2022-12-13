«Боялась пошевелиться»: жительницу Новосибирска напугал мужчина с пистолетом

Жительница Новосибирска заметила странного мужчину с пистолетом в руке. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Жительница Новосибирска заметила странного мужчину с пистолетом в Центральном районе города. Это не на шутку напугало местную жительницу. Своей историей она поделилась в группе «АСТ-54».

По словам женщины, инцидент произошел вечером 11 декабря по адресу Коммунистическая, 35. Сибирячка сидела в машине и ждала мужа с сыном, которые были в барбершопе. Внезапно она увидела незнакомого мужчину с пистолетом в руке. Он ходил перед автомобилем, разговаривая по телефону и размахивая оружием.

В какой-то момент мужчина подошел к легковушке. По словам сибирячки, этот человек начал одной рукой показывать на стекло, прося его опустить. Вторую он приложил к губам − мол, не шуми.

− Я повернулась к нему спиной и боялась пошевелиться, мало ли что у этого психа в голове, − написала автор поста.

После этого мужчина отправился в сторону Советской, так же размахивая пистолетом. Испуганная жительница Новосибирска позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Однако, как она рассказала, стражи правопорядка на место так и не приехали.

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