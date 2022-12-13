В Новосибирске уволенных сотрудников IKEA, выполнивших план перед закрытием, оставили без премии

В Новосибирске уволенные сотрудники IKEA не получили 13 зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уволенным сотрудникам закрывшейся IKEA не выплатили положенную за выполненный план 13-ю зарплату. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель профсоюза компании в Новосибирске Нина Харитонова.

Согласно официальной рассылке среди сотрудников компании, все магазины IKEA в торговых центрах «Мега» по России выполнили годовой план, во многом благодаря ажиотажу перед закрытием. По бонусной системе компании, всем работникам, которые попадали под ликвидацию, полагалась премия вместе с зарплатой 10 декабря. Но бонусов так никто и не увидел.

– Финансовый год у нас считается с сентября по август. С сентября по март магазин работал – это полгода. Далее была распродажа, в период которой успешно товар продавался, прибыль шла, – сообщила КП-Новосибирск лидер профсоюза.

Сейчас в компании, как и обещали, начали увольнять тех, кто отказался уходить по соглашению сторон. По данным Нины Харитоновой, многие сокращенные 1 декабря сотрудники не увидели среди выданных документов приказа об увольнении. Без него они не смогут подать в суд.

Кроме того, некоторым сотрудникам выплатили зарплату не полностью, а в трудовых книжках была «лишняя» запись об увольнении по соглашению, хотя свое согласие тогда они не давали.

– Следующая запись гласит, что запись об увольнении по соглашению стоит считать недействительной. И далее следует верная запись, что уволен по ликвидации 1 декабря, – пояснила КП-Новосибирск Нина Харитонова.

Сейчас профсоюз подает жалобы в трудовую инспекцию, прокуратуру, органы опеки и соцзащиты, чтобы добиться восстановления прав уволенных сотрудников. Среди жертв корпорации есть и многодетные матери, которым необходимо сдавать деньги на новогодние утренники, готовить костюмы и покупать подарки.

– Сам магазин с конца октября закрыт и опечатан. Работодатель проигнорировал переговоры с профсоюзом о предстоящей ликвидации. Процесс ликвидации мы, безусловно, все равно не могли бы остановить. Но вот повлиять на условия увольнения – вполне. С другой стороны, если они проигнорируют действия профсоюза – что им грозит? Максимум – это штраф в несколько тысяч рублей, не более, – считает Нина Харитонова.

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