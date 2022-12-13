В Новосибирске на закупку рассады однолетних цветов потратят больше 8 миллионов рублей

Горзеленхоз ищет поставщика рассады цветов за 8 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск весной 2023 года украсят цветами за 8,276 миллиона рублей. Аукцион на поставку объявил «Горзеленхоз» на портале госзакупок.

Всего мэрия приобретет почти 300 тысяч саженцев. Из них 8,5 тысяч красных бархатцев и пеларгоний высадят к 9 мая. Табак, петунию, анютины глазки, бегонию и сотни тысяч бархатцев должны доставить с 23 мая по 24 июня.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия закупит 120 новых троллейбусов в 2023 году. До конца этого года должны прибыть еще 9.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber