В Новосибирске почти 100 новосибирцев за неделю получили травмы из-за падения на льду

В Новосибирске почти 100 горожан получили травмы из-за гололеда.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
За неделю травмы из-за гололеда получили около сотни новосибирцев. Об этом во вторник, 13 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.
На территории Новосибирска с 5 по 11 декабря было зарегистрировано 93 обращения с различными травмами из-за падения на льду.
Из них 65 – на территории многоквартирных домов, многие из дворов уже обработали противогололедными материалами.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожане получили 675 травм из-за гололеда в ноябре.
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