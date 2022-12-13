Прямые выборы мэра могут отменить в Новосибирске

В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра. Напомним, недавно такое новшество затронуло соседний Томск. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом. Это значит, что жителей Томска больше не позовут голосовать за будущего градоначальника. Но конкурс кандидатов останется, только теперь лучшего определять – не населению, а комиссии. Она будет состоять из чиновников и депутатов. Решение было обосновано соображениями экономии бюджетных средств, ситуацией в стране, а также опытом других городов.

После внесения изменений в устав Томска прямые выборы остались лишь в шести региональных столицах — Новосибирске, Хабаровске, Абакане, Улан-Удэ, Анадыре и Якутске. Но все может измениться, считают эксперты.

«Ведомости» сообщают, что в Хабаровске уже обсуждают возможность отмены прямых выборов мэра. Решение может быть принято к февралю-марту 2023 года.

Источник в администрации Новосибирской области заявил изданию, что подобный вопрос можно будет поднимать под окончание срока полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя – в 2024 году. Сам мэр пока не высказывается на тему вероятной отмены прямых выборов.

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