«Хотел поехать с семьей в магазин»: как погиб владелец гаража при взрыве газа в Новосибирске

Взрыв уничтожил 3 гаража. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Стала известна предварительная причина смертельного взрыва в гараже в Кировском районе. Во вторник, 13 декабря, подробности произошедшего изложил глава управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин на совещании с мэром Новосибирска.

– Одна из причин – в машине, которая стояла в гараже, был газовый баллон. Хозяин долгое время туда не приходил, был в лечебном учреждении. Он только два дня назад вышел оттуда – и 10 декабря собирался с семьей поехать по магазинам. Буквально зашел в гараж – и тут же произошел взрыв газа, – объяснил Александр Ерохин.

Напомним, взрыв произошел 10 декабря в гаражном кооперативе «Литейщик». Ударная волна в щепки разнесла три гаража и 4 автомобиля. Пострадали около 10 человек, через 15 часов после взрыва был найден погибшим владелец бокса. Ранее владелец одного из уничтоженных гаражей рассказал КП-Новосибирск, как чудом спасся.

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