В Омской области простятся с рыбаком, которого раздавила иномарка в палатке под Новосибирском. Фото: vk.com/fishing55_region.

Во вторник, 13 декабря, в Омской области просятся с рыбаком, которого раздавила иномарка в палатке под Новосибирском. Произошла трагедия на озере Чаны 11 декабря. После случившегося тело погибшего доставили в морг в Купино.

– Тело Саши я забрал. Отвез в Омскую область. Похороны сегодня, – кратко пояснил КП-Новосибирск родственник погибшего Максим.

Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии двое рыбаков зашли в палатку погреться. Александр, отец троих детей, погиб на месте после того, как иномарка на скорости влетела в них. В полиции установили, что водитель, 33-летний мужчина, был пьян.

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