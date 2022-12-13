Строительство семи поликлиник в Новосибирске подорожало в 2 раза

В Новосибирске несколько поликлиник предложили достроить за счет бюджетных средств. Фото: ГК "ВИС".

В Новосибирске предложили продолжить строить по ГЧП-проектам только 4 поликлиники из 7. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Сергея Мартынова.

В 2022 году, по данным аудитора, стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 миллиарда рублей. При этом во время пересчета сметной стоимости с сентября были выявлены нарушения.

Четыре поликлиники рекомендовано оставить в рамках ГЧП-проектов. Оставшиеся три можно построить за счет бюджетных средств, и это выйдет дешевле, считает Сергей Мартынов.

— Мы видим, что сроки реализации проектов сдвигаются вправо на два года, а выплаты как были с 2023 года, так и остаются. Необходимо пересмотреть выплаты ГЧП-партнеру, – заявила вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко на бюджетном комитете Заксобрания Новосибирской области.

Поликлинику на ОбьГЭСе предложили тоже исключить из списка ГЧП-проектов, так как по ней область не вписывается в ограничения инвестиционного фонда.

Напомним, сроки по строительству поликлиник переносили уже много раз. На это обратил внимание заместитель генпрокурора РФ. Депутаты Заксобрания региона ранее предлагали разорвать концессию, чтобы строительство вышло дешевле. Сейчас готовы примерно наполовину лишь 3 из 7 поликлиник. К строительству ещё 4 из них только приступают.

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