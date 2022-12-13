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НовостиОбщество13 декабря 2022 2:32

В Новосибирске потратили 11 миллионов рублей на новогодние подарки для детей

Средства выделили из бюджета города
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске выделили 11 миллионов рублей на подарки на Новый год.

В Новосибирске выделили 11 миллионов рублей на подарки на Новый год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году мэрия Новосибирска закупила новогодние подарки для детей на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Из бюджета Новосибирска по программе социальной поддержки населения каждый год выделяют деньги на новогодние подарки для отдельных категорий граждан.

В этот раз подарки и приглашения на праздничные мероприятия получат также дети военнослужащих – участников СВО, в том числе мобилизованных.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие новогодние сюрпризы отправят детям в Беловодский район.

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