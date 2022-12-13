Цены на такси взлетели в два раза из-за коллапса на дорогах Новосибирска

В Новосибирске из-за снега и пробок взлетели цены на такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром во вторник, 13 декабря, водители встали в дикие пробки на дорогах Новосибирска после ночного снегопада. Город замело сугробами, произошло сразу несколько аварий. Из-за этого взлетели цены на такси.

– Обычно я доезжаю из Дзержинского в Заельцовский район за 10 минут. Стоит около 200 рублей. Сейчас время поездки – 17 минут, цена выросла до 440, – сообщила читательница КП-Новосибирск.

Напомним, сейчас на картах почти все новосибирские улицы отмечены красным – уровень пробок в городе достиг 8 баллов.

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