Цены на такси взлетели в два раза из-за коллапса на дорогах Новосибирска

В Новосибирске из-за снега и пробок взлетели цены на такси.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром во вторник, 13 декабря, водители встали в дикие пробки на дорогах Новосибирска после ночного снегопада. Город замело сугробами, произошло сразу несколько аварий. Из-за этого взлетели цены на такси.
– Обычно я доезжаю из Дзержинского в Заельцовский район за 10 минут. Стоит около 200 рублей. Сейчас время поездки – 17 минут, цена выросла до 440, – сообщила читательница КП-Новосибирск.
Напомним, сейчас на картах почти все новосибирские улицы отмечены красным – уровень пробок в городе достиг 8 баллов.
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