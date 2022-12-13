Новосибирск утром 13 декабря сковали пробки в 8 баллов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утром вторника, 13 декабря, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. На дорогах города также произошли сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».
Заторы на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. ДТП и пробка на Станиславского, затруднено движение по Ватутина и Котовского. Глухие заторы на Титова, Троллейной, сразу 2 аварии и жуткая пробка на Немировича-Данченко, не проехать по Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу также большинство улиц на карте горят красным. Гигантские пробки на Большевистской, Добролюбова, Никитина и Кирова. ДТП и заторы на Красном проспекте и улице Фрунзе.
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