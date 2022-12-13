Трех краснокнижных волчат из Новосибирского зоопарка отправили в Москву

Трех восьмимесячных волчат из Новосибирского зоопарка отправили в Москву. Фото: Фото: Е. Черненко

Трех восьмимесячных волчат из Новосибирского зоопарка отправили в Москву. Об этом рассказали в областном Россельхознадзоре.

— Из Новосибирского зоопарка в Московский государственный зоологический парк отправлены три красных волка для дальнейшего содержания и разведения, — рассказали в ведомстве.

В столицу волчат отправили авиарейсом. Маршрут для их перемещения был заранее согласован.

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