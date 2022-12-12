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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 20:57

В Бердске в ДТП попал патрульный автомобиль ДПС

По словам очевидцев, авария случилась вечером в понедельник, 12 декабря
Галина СИМОНОВА
В Бердске патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП. Фото: «АвтоБердск»

В Бердске патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП. Фото: «АвтоБердск»

В Бердске патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, авария случилась вечером в понедельник, 12 декабря.

— На выезде с «Астора» автомобиль «КИА Спортаж» врезался в патрульный «Хёндэ Солярис» сотрудников ГИБДД, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АвтоБердск».

Через некоторое время на место прибыл еще один экипаж ДПС, для регистрации аварии.

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