В Бердске в ДТП попал патрульный автомобиль ДПС

В Бердске патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП. Фото: «АвтоБердск»

В Бердске патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, авария случилась вечером в понедельник, 12 декабря.

— На выезде с «Астора» автомобиль «КИА Спортаж» врезался в патрульный «Хёндэ Солярис» сотрудников ГИБДД, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АвтоБердск».

Через некоторое время на место прибыл еще один экипаж ДПС, для регистрации аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber