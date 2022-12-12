В Новосибирске полиция начала проверку после того, как живодер выбросил таксу с 17 этажа

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как живодер выбросил таксу из окна 17 этажа.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске полиция начала проверку после того, как живодер выбросил таксу из окна 17 этажа. Жуткий случай произошел на улице Забалуева, 92: как рассказали в соцсетях очевидцы, одному из местных жителей помешал лай соседской таксы, и он решил расправиться с ней подобным образом.
— По факту жесткого обращения с животным проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что заявление в полицию на мужчину уже написали соседи, ставшие очевидцами расправы над животным.
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