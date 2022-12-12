В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковушкой. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковушкой. Авария случилась вечером в понедельник, 12 декабря.

— Авария произошла под деревней Устьянцево, за 10-20 километров до Барабинской развязки. Первая фура съехала в кювет и врезалась в деревья, у второй фуры полностью разбита «морда», а от белого седана toyota mark ii практически ничего не осталось, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

Информации о пострадавших в ДТП нет. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber