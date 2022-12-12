В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковушкой. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковушкой. Авария случилась вечером в понедельник, 12 декабря.
— Авария произошла под деревней Устьянцево, за 10-20 километров до Барабинской развязки. Первая фура съехала в кювет и врезалась в деревья, у второй фуры полностью разбита «морда», а от белого седана toyota mark ii практически ничего не осталось, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.
Информации о пострадавших в ДТП нет. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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