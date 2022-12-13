В Новосибирской области в 2022 году число особо тяжких преступлений выросло на 28%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области выросло число особо тяжких преступлений, которые предусматривают наказание сроком свыше 10 лет лишения свободы. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, за 11 месяцев 2022 их стало на 28% больше. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры НСО Виталий Чернов.

– Хочу пояснить, это не значит, что на улицах города стало больше убийц и насильников, разбойников. Речь о том, что выросло число таких особо тяжких преступлений, как оборот наркотиков. Они и повлияли на ситуацию в целом с этой категорией преступлений. Число преступлений, связанных со сбытом и хранением наркотиков, в 2022 году выросло в НСО на 40%, – уточнил Виталий Чернов.

По словам представителя прокуратуры, оперативные службы стали работать эффективнее в борьбе с наркоторговцами. В этом году благодаря плодотворному взаимодействию полиции и прокуратуры удалось выявить и привлечь к ответственности большее число наркодилеров, чем за аналогичный период 2021 года.

Чернов добавил, что число тяжких преступлений в Новосибирской области сократилось на 10 % за 11 месяцев 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber