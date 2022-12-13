Названо число преступлений, совершенных в Новосибирской области в 2022 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 11 месяцев 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 43 362 преступления. Данные об этом КП-Новосибирск озвучил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры НСО Виталий Чернов.

– Эта цифра сопоставима с данными за аналогичный период прошлого года, – пояснил Виталий Чернов. – В правоохранительные органы поступило 135 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях. Проведены уголовно-процессуальные проверки. Часть из них не завершены. По 44 тысячам поступивших заявлений принято решение в отказе в возбуждении уголовных дел.

По словам Виталия Чернова, чаще всего в возбуждении уголовных дел отказывают по реабилитирующим основаниям. Речь о таких случаях, когда следователь или дознаватель приходят к выводу о том, что преступления на самом деле не было в связи с отсутствием его состава.

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