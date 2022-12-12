«Хозяйку увезли на скорой»: в Новосибирске загорелась квартира в доме на улице Дуси Ковальчук

В квартиру пожарные попали при помощи лестницы-подъемника. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске вечером в понедельник, 12 декабря, случился пожар. В Заельцовском районе загорелась квартира в многоэтажке.

— Загорелся балкон и одна из комнат трёхкомнатной квартиры на 7 этаже дома на улице Дуси Ковальчук, 65, — сообщает паблик Вконткакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, в пожаре пострадала хозяйка квартиры: ее увезли на скорой помощи в больницу. На месте работают пожарные.

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