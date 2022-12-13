От -9 до -18: в Новосибирск придут температурные качели

В Новосибирске будут перепады температур. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

13 декабря в Новосибирске будут метели, снегопад, а температура за день резко переменится. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура опустится -16…-18 градусов, с повышением к утру до -10…-12 градусов. Днем будет -9…-11, вечером температура понизится до -16…-18. Будет облачно, снег, местами метели, на дорогах гололедица. Днем порывы ветра увеличатся до 16 метров в секунду, — сообщили синоптики.

В Новосибирской области также будут сильные метели. Днем порывы ветра увеличатся до 20 метров в секунду. Ночью температура составит -16…-21 градус, местами -9…-14, по северу термометры покажут до -26. Днем будет -8…-13 градусов, местами до -20 градусов.

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