В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу

В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась. ДТП случилось вечером в понедельник, 12 декабря. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Около 20:30, между Академгородком и Нижней Ельцовкой в направлении города, за заправкой «Газпром нефть» не справился с управлением водитель хэтчбека Toyota Yaris, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
После случившегося автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, водитель остался жив, больше в машине никого не было.
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