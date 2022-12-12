В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу

В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка вылетела в кювет и перевернулась. ДТП случилось вечером в понедельник, 12 декабря. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Около 20:30, между Академгородком и Нижней Ельцовкой в направлении города, за заправкой «Газпром нефть» не справился с управлением водитель хэтчбека Toyota Yaris, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

После случившегося автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, водитель остался жив, больше в машине никого не было.

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