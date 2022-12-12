В Новосибирскую область поступят 13 новых мобильных ФАПов

В Новосибирскую область в 2023 году поступят новые мобильных фельдшерско-акушерские пункты. Фото: Правительство НСО

В Новосибирскую область в 2023 году поступят новые мобильных фельдшерско-акушерские пункты. Об этом рассказали в областном минздраве.

— Для оперативного оказания медицинской помощи жителям сельских территорий региона поступит 13 мобильных ФАПов, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. — Всего за 2019-2022 годы в регионе было закуплено 32 мобильных комплекса, 17 из них — в этом году.

Напомним, в этом году мобильный ФАП отправился по отдаленным селам Красноозерского района. Оборудованы мобильные пункты всем необходимым для работы фельдшера. В них есть гинекологическое кресло, спирограф, электрокардиограф, глюкометр, пульсоксиметр, дефибриллятор, электронные градусники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber