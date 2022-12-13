Гостья Новосибирска заблудилась в зоопарке, пока искала манула Зеленогорска

Манул вышел из домика. Фото: предоставлено Натальей Гусевой

Женщина заблудилась в Новосибирском зоопарке, пока искала манула. Наталья с командой приехала из Владимировской области в столицу Сибири на международный фестиваль-конкурс «Диво Евразии».

- Когда летела в Новосибирск, мечтала увидеть манула. Того самого, который ставит лапки на хвостик, чтоб не замерзли. Я знала, что живёт он в Новосибирском зоопарке и зовут его Зеленогорск. А еще, что он папа манула Тимофея, который является символом Московского зоопарка, - написала Наталья Гусева на своей стене. - И конечно, в лютый мороз вся наша дружная команда отправилась в зоопарк! Я радостно бежала впереди, подогревая народ байками про манулов.

По словам Натальи, она спросила у одного из посетителей, где найти вольер с манулами. А прохожий ответил, что они их вряд ли увидят, потому что котики спят.

- Наш друг пошел в сторону манулов, а мы пошли к выходу. И когда дошли, то он присылает видео манула, который лежит на крыше своего домика! Я кричу ему в трубку, чтоб держал кота изо всех сил, и бегу со всех ног. Лес. Темно. Полная луна. Я понимаю, что заблудилась. Меня догнал муж, но и с ним вместе мы не смогли понять, в какой стороне манулы. Так и не нашли. Я расплакалась, - продолжает описывать поход в зоопарк женщина.

Пришлось возвращаться туда на следующий день, чтобы дойти до поставленной цели.

- Первая клеточка была пуста, вторая тоже. Сердце мое билось неровно. А потом случилось чудо! Манул Зеленогорск вышел из домика, поточил когти, прогулялся по бревнышку и подошёл прямо к нам. Потёрся о сетку вольера, такой мощный, маленький, круглый! Невозможно милый! Я смотрела на него сквозь призму слез, - восхищенно описывает Зеленогорска Наталья.

Она безумно рада, что смогла посетить зоопарк и осуществить свою мечту.

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