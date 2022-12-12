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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:31

В селе под Новосибирском 670 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Проверку по данному факту начала прокуратура
Галина СИМОНОВА
Из-за коммунальной аварии без воды остались 670 домов.

Из-за коммунальной аварии без воды остались 670 домов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Ленинское под Новосибирском из-за коммунальной аварии на улице 50 лет октября без воды остались 670 домов, школа, детский сад, амбулатория и администрация сельсовета. В обстоятельствах произошедшего будет разбираться прокуратура.

— МУП «Ложок» в целях выявления места порыва произведены временные отключения водоснабжения, ремонтные работы не завершены в связи с невозможностью установления места порыва. Ведутся работы по устранению порывов и ремонту сетей водоснабжения, — сообщили в областной прокуратуре. — Прокуратурой Новосибирского района в связи с аварийным отключением водоснабжения организована проверка.

Сейчас коммунальщики продолжают устранять прорыв в сети водоснабжения. Вернуть людям воду планируют во вторник, 13 декабря.

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