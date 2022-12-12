Новосибирцы застряли в многокилометровой пробке на Бердском шоссе

На Бердском шоссе в районе остановки «Звездная» в Первомайском районе собралась огромная пробка. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске вечером во вторник, 12 декабря на Бердском шоссе в районе остановки «Звездная» в Первомайском районе собралась огромная пробка. Об этом КП-Новосибирск рассказали застрявшие в потоке машин очевидцы.

— Там вроде как грузовик какой-то в ДТП попал, и из-за этого проезд перекрыт оказался, — рассказывают читатели КП-Новосибирск.

По словам сибиряков, в пробке они стоят уже не меньше часа. В городской Госавтоинспекции пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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