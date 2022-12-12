В Росгвардии прокомментировали драку посетителей и охраны в баре «Руки ВВерх!» в Новосибирске

Инцидент произошел 9 декабря 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Драку посетителей и охраны в баре «Руки ВВерх!» в Новосибирске прокомментировали сотрудники Росгвардии. Героями этой истории стали муж и жена, которые пришли на юбилей друга.

Инцидент произошел 9 декабря. Посетители бара уверяют, что секьюрити их избили. Полиция уже проводит проверку.

Как сообщили КП-Новосибирск в Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место по сигналу «тревога».

− Администратор заведения пояснил, что между работниками бара и посетителями произошел конфликт, который был исчерпан до приезда правоохранителей, − рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В самом баре пока никаких комментариев не дали.

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