В Росгвардии прокомментировали драку посетителей и охраны в баре «Руки ВВерх!» в Новосибирске

Инцидент произошел 9 декабря 2022 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Драку посетителей и охраны в баре «Руки ВВерх!» в Новосибирске прокомментировали сотрудники Росгвардии. Героями этой истории стали муж и жена, которые пришли на юбилей друга.
Инцидент произошел 9 декабря. Посетители бара уверяют, что секьюрити их избили. Полиция уже проводит проверку.
Как сообщили КП-Новосибирск в Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место по сигналу «тревога».
− Администратор заведения пояснил, что между работниками бара и посетителями произошел конфликт, который был исчерпан до приезда правоохранителей, − рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
В самом баре пока никаких комментариев не дали.
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