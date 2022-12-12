В Новосибирске маршрутка №18 снесла ограждение и врезалась в дерево

В Новосибирске маршрутка снесла ограждение и врезалась в дерево. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске маршрутка снесла ограждение и врезалась в дерево. ДТП случилось вечером в понедельник, 12 декабря.

— На улице Восход водитель маршрутного такси № 18 снёс ограждение и врезался в дерево. Вероятно, уходил от наезда на пешеходов, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции сообщили, что по предварительной информации — в аварии никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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