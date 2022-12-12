В Новосибирской области отремонтируют трассу между Купино и Карасуком

Трассу, соединяющую Купино и Карасук, отремонтируют в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассу, соединяющую Купино и Карасук, отремонтируют в Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет об участке «992 километр автодороги «М-51-Купино-Карасук» в Чистоозерном районе. В планах отреконструировать более восьми километров трассы.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО уточнили, что работы начнут в 2023 году. Их будут выполнять в рамках нацпроекта БКД.

− Торги объявят в ближайшее время, − отметили в правительстве.

Дорожникам предстоит отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

К слову, шесть километров автодороги между Купино и Карасуком начали ремонтировать в этом году. Три километра уже ввели в эксплуатацию. Оставшиеся откроют для движения в 2023 году.

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