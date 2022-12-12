В Новосибирской области отремонтируют трассу между Купино и Карасуком

Трассу, соединяющую Купино и Карасук, отремонтируют в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трассу, соединяющую Купино и Карасук, отремонтируют в Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Речь идет об участке «992 километр автодороги «М-51-Купино-Карасук» в Чистоозерном районе. В планах отреконструировать более восьми километров трассы.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО уточнили, что работы начнут в 2023 году. Их будут выполнять в рамках нацпроекта БКД.
− Торги объявят в ближайшее время, − отметили в правительстве.
Дорожникам предстоит отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.
К слову, шесть километров автодороги между Купино и Карасуком начали ремонтировать в этом году. Три километра уже ввели в эксплуатацию. Оставшиеся откроют для движения в 2023 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер