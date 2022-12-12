У новосибирцев не отображаются в системе платежи за вывоз мусора: объясняем, почему

У новосибирцев в платежной системе и в личном кабинете не отображается платежи за вывоз ТКО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У новосибирцев в платежной системе и в личном кабинете не отображается платежи за вывоз ТКО, сделанные с 29 ноября и проведенные через «Сбербанк». Регоператор объяснил, с чем это связано.

— Платежи поступают и находятся в обработке. После завершения операционных действий данные будут занесены в лицевые счета потребителей, — пояснили в «Экологии-Новосибирск». — Задержки в обработке платежей физических и юридических лиц вызваны прохождением стандартной юридической процедуры, связанной с назначением внешнего управляющего.

В компании также отметили, что такая ситуация может продлиться до конца декабря 2022 года. А после того, как все юридические формальности будут улажены, все платежи отобразятся с учетом даты оплаты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber