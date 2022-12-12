В Новокузнецке продают отходы от суши и роллов

Отходы от суши и роллов продают в Новокузнецке.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Отходы от суши и роллов продают в Новокузнецке. Объявление на одном из сайтов увидели журналисты «Сибдепо».
Жителям Кемеровской области предлагают приобрести 10-литровое ведро остатков. За это просят 300 рублей.
− Отходы всегда свежие, подолгу не храним, спрос большой, − отметили в объявлении.
Подразумевается, что куски суши и роллов будут использоваться как корм для животных.
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