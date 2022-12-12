Пользователи Госуслуг голосуют за расширение метрополитена в Новосибирске

714 человек проголосовали за расширение Новосибирской подземки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы голосуют за то, чтобы метрополитен расширили в ближайшем будущем. Голосование проходит на портале Госуслуг.

Тема опроса − необходимость развития Новосибирского метрополитена. Выразить свое мнение можно до 31 декабря.

714 человек проголосовали за расширение подземки. 11 выступают против этого, еще четверо затрудняются ответить.

Большинство (38.7%) считает, что необходимо построить новую линию метро. Второй по популярности ответ – открыть новые станции на Ленинской линии (37.9%). Чуть больше 21% уверены, что нужно продлить Дзержинскую линию.

Новую станцию метро предлагают построить в Ленинском (23.9%), Кировском (15.5%) и Калининском (14.1%) районах.

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