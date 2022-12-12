В Минздраве прокомментировали возвращение анестезиолога к работе после смерти младенца в Чистоозерной ЦРБ

Грудничок умер в больнице. Фото: предоставлено Денисом

В соцсетях появилась информация о том, что в Чистоозерную ЦРБ вернули врача-анестезиолога после смерти мальчика-младенца. Напомним, ребенок поступил в больницу 18 ноября с симптомами ОРВИ. 21 числа он попал в реанимацию и умер. Убитые горем родители винят в произошедшем врача-анестезиолога и заведующую отделением. Они уверены, что первый вышел на работу пьяным, а руководитель допустила его к работе в таком состоянии.

После трагедии безутешный отец устроил врачу допрос и снял его на видео. На кадрах медик, опуская голову, говорил, что был с похмелья и не более того. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Изначально, по словам отца умершего мальчика, анализы подтвердили опьянение у медика. Врача уволили, но вскоре в заключении эксперта обнаружили ошибку. Главврач ЦРБ заявил, что медик не был пьян. Он также сообщал о планах восстановить его в должности.

- Говорят, что его вернули в больницу, и он на станции переливания крови работает, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Однако главврач ЦРБ комментировать информацию отказался.

- Сейчас идет следствие, давайте дождемся его окончания, - кратко ответил КП-Новосибирск на вопрос о восстановлении анестезиолога главврач местной больницы.

В Минздраве НСО также не подтвердили, но и не опровергли данные о возвращении медика.

– Кадровые вопросы медицинских учреждений полностью находятся в компетенции их руководителей. Министерство здравоохранения Новосибирской области не принимает кадровые в отношении сотрудников подведомственных учреждений, – сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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