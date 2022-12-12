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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 11:30

В Кировском районе Новосибирска трамвай развернуло поперек дороги

Интернет-пользователи в шутку назвали это «дрифтом»
Анастасия ХРОМЫХ
Трамвай перегородил проезжую часть и застрял в таком положении. Фото: Инцидент Новосибирск

Трамвай перегородил проезжую часть и застрял в таком положении. Фото: Инцидент Новосибирск

Трамвай развернуло поперек дороги на улице Мира в Новосибирске. Это произошло в понедельник, 12 декабря.

Фото появилось в группе «Инцидент Новосибирск». На снимке видно, что трамвай перегородил проезжую часть и застрял в таком положении.

В комментариях интернет-пользователи поиронизировали над произошедшим.

− Суровый новосибирский дрифт, − пошутил один из местных жителей.

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