В Кировском районе Новосибирска трамвай развернуло поперек дороги

Трамвай перегородил проезжую часть и застрял в таком положении. Фото: Инцидент Новосибирск
Трамвай развернуло поперек дороги на улице Мира в Новосибирске. Это произошло в понедельник, 12 декабря.
Фото появилось в группе «Инцидент Новосибирск». На снимке видно, что трамвай перегородил проезжую часть и застрял в таком положении.
В комментариях интернет-пользователи поиронизировали над произошедшим.
− Суровый новосибирский дрифт, − пошутил один из местных жителей.
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