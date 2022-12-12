В Новосибирск прилетели склонные к ожирению снегири

В дикой природе эти пташки очень активны, а вот в неволе склонны к ожирению. Фото: Алина Евстратова

В Новосибирске стали все чаще замечать длиннохвостых снегирей – урагусов. В дикой природе эти пташки очень активны, а вот в неволе склонны к ожирению. О необычных пернатых КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

По словам эксперта, урагус встречается только в Сибири и некоторых сопредельных территориях.

− Это эндемик Сибири. Так же, как и обычные снегири, урагусы становятся заметными при выпадении снега. Поздней осенью и зимой они небольшими группами кочуют в поисках мест, где снега немного и можно кормиться семенами высоких сорных трав. Летом они рассредотачиваются отдельными парами и выводят потомство в гнездах, расположенных невысоко над землей − обычно в кустах густой низкорослой ивы. Летом их мало кто замечает, так как они довольно скрытны, − объяснил в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

При этом урагусы невероятно активные. Они не сидят на месте, а то и дело перепархивают над бурьяном.

Интересно, что если посадить такую пташку в клетку, то она в скором времени начнет полнеть.

− Организм столь холодостойкого и подвижного зимой пернатого как бы настроен на усвоение большего количества корма при необходимости расходовать калории на поддержание тепла в теле и на перелеты при кочевках. Взаперти это и приводит к ожирению, − отметил биолог.

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